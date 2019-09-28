"По состоянию на 25 сентября включительно в Европу по морю прибыли 68113 мигрантов и беженцев, что примерно на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года", - сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Джоэл Миллман.

По данным организации, около 80% прибывших направились в Грецию (36200 человек) и Испанию (17209). Остальных приняли Италия, Кипр и Мальта. При этом, с января в Средиземном море погибли 970 мигрантов и беженцев. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года, отметил официальный представитель.

Всего с начала января в мире погибли 2344 мигранта и беженца, в том числе 323 - на границе Мексики и США, 268 - в Северной Африке, 253 - в странах Африки южнее Сахары, 154 - в Карибском бассейне, 93 - на Ближнем Востоке, 87 - в регионе Африканского Рога, 84 - в Центральной Америке и 47 - в Европе.

С начала 2014 года число погибших превысило 33,5 тыс.