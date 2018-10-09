"Были возвращены пылефильтр и пробы, взятые на станции космонавтами в бытовом отсеке "Союза МС-09" в рамках расследования просверленного отверстия. Они помогут установить обстоятельства появления отверстия", - сообщил этот источник.

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09".

Отверстие располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому оно не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.