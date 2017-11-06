Урегулирование сирийского конфликта зависит от нескольких государств, играющих важную роль на Ближнем Востоке. Немецкое издание Deutsche Welle анализирует позиции и интересы четырех ключевых стран, участвующих в конфликте — США, России, Турции и Ирана.
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