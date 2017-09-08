Так он наглядно объяснил, насколько сложно убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия.

Возможно, Путин несколько преувеличил решимость Северной Кореи, но факт остается фактом: первые санкции ООН против КНДР были объявлены в теперь уже кажущимся далеком 2006 году, но отказываться от своей ядерной программы Пхеньян, судя по всему, и в самом деле не намерен.

С 2006 года санкции ужесточались уже шесть раз, но режим Ким Чен Ына, судя по всему, близок к разработке баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку, и достичь территории США.

Вашингтон по-прежнему пытается оказать давление на Пхеньян, не прибегая при этом к военной силе, хотя периодически и упоминает такой вариант развития событий.

"Пришло время применить все возможные дипломатические рычаги, пока еще не поздно", - сказала представитель США при ООН Никки Хейли.

Она не упомянула, о каких именно рычагах идет речь, но информагентства, которые видели текст проекта резолюции Совбеза ООН, предложенный США, сообщают, что Вашингтон хотел бы установить эмбарго на поставки нефти Северной Корее, а также заморозить все иностранные банковские счета этой страны.

Северная Корея закупает относительно мало нефти за рубежом, но зато импортирует практически все остальное, в основном из Китая, а также из России.

По мнению экспертов, если этот поток импортных товаров будет перекрыт, то это нанесет тяжелейший удар по Северной Корее.

В воскресенье президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что его правительство рассматривает возможность заморозить всю торговлю со странами, которые импортируют товары в Северную Корею.

Президент сразу же подвергся критике за свои слова: подобная мера может оказаться контрпродуктивной, так как заденет торговлю с основными партнерами США, например с Китаем и Мексикой.

Но кто, собственно, торгует с Северной Кореей?

Длинный список

Учитывая, что практически все данные о северокорейской экономике засекречены Пхеньяном, а КНДР изолирована от остального мира, можно было предположить, что торговых партнеров у Пхеньяна мало.

Но это не так.

Согласно опубликованным в 2016 данным южнокорейского агентства по стимулированию международной торговли (Kotra), с Северной Кореей торгуют не менее 80 стран.

Среди них, например, Индия, Германия, Франция, Португалия и Филиппины.

На первом месте - Китай. На его долю приходится 93% объема международной торговли Пхеньяна.

Традиционно Северная Корея экспортирует в Китай в основном уголь, но в 2016 году даже эта торговля оказалась задета санкциями. Кроме того, Пхеньян продает в Китай текстиль, черный металл, свинец и другие ископаемые.

В обмен на это Пхеньян получает всевозможные китайские товары - от одежды до грузовиков, а также керамику, фрукты, радиооборудование, компьютеры, бензин, двигатели и другие товары, согласно данным экономического совета (OEC) при Массачусетском технологическом институте.

Аналитики Kotra считают, что ежегодный объем торговли КНДР с Китаем достигает 6 миллиардов долларов. Баланс торговли складывается в пользу Китая - Пекин зарабатывает около 800 миллионов долларов в год.

На втором месте в списке торговых партнеров Северной Кореи оказалась Россия. Правда, ее доля достигает всего 1% (77 миллионов долларов).

Замороженная рыба и духовые инструменты

В Россию Северная Корея отправляет замороженную рыбу, мужскую одежду и духовые инструменты. Из России Пхеньян импортирует угольные брикеты, пшеницу и обработанную нефть.

Индия находится на третьем месте среди торговых партнеров Северной Кореи. Пхеньян поставляет ей серебро, коробки передач для автомобилей, серную кислоту и телефоны. Из Индии КНДР получает скульптуры, свинец, кокосы, орехи, хлопок и пластик.

Доклад Kotra отмечает резкий спад торговли Северной Кореи с Сингапуром (объем упал на 90% между 2015 и 2016 годами). За тот же период, однако, торговля с Филиппинами увеличилась на 171%.

Данные OEC относятся к 2015-2016 годам, и вполне вероятно, что в связи с ужесточением режима санкций они с тех пор изменились.



Тем не менее, несмотря ни на что, торговые связи Пхеньяна с остальным миром гораздо более интенсивны, чем может показаться на первый взгляд.