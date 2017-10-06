С 2020-го года общеобразовательные предметы в школах Латвии - только на латышском

Как сообщает rus.DELFI.lv со ссылкой на агентство LETA, такое заявление в пятницу, 6 октября, сделал министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис.
Также со следующего учебного года в дошкольных учреждениях, начиная с пятилетнего возраста, латвийцев начнут учить по новым стандартам. Они, по планам Минобразования, должны "обеспечить владение латышским языком на уровне, который позволит детям нацменьшинств успешно начать обучение в начальной школе на латышском".
По словам Шадурскиса, данные шаги позволят повысить сплоченность и интегрированность латвийского общества. Для сплоченности, в свою очередь, "нужно жить в едином информационном пространстве", пояснил политик, добавив, что на данный момент 22% учеников школ нацменьшинств знают латышский или на базовом уровне, или плохо, или не знают совсем.
"Нам важен каждый молодой человек. Мы не можем позволить себе оставить кого-нибудь вне нашего поля зрения", — сказал Шадурскис.
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