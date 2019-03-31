С 2015 года Евросоюз участвовал в спасении почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море. Такие данные комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос приводит в письме Европарламенту. Выдержки из документа издания немецкой медиагруппы Funke цитируют в воскресенье, 31 марта.
"Спасение человеческих жизней остается для ЕС и его членов обязательным", - отметил Аврамопулос. Еврокомиссар особо выделил "решающую роль" неправительственных организаций. При спасательных операциях в море речь идет о подлинной гуманитарной помощи, которую недопустимо криминализировать, подчеркнул он. При этом помощь на море необходимо оказывать в соответствии с международными правилами и не способствовать развитию деятельности преступных группировок, которые организуют доставку мигрантов в Европу, говорится в письме Аврамопулоса.
ЕС прекращает миссию "София" у берегов Ливии
26 марта Евросоюз объявил о прекращении военно-морской операции "София" у берегов Ливии, организованной для борьбы с подобными группировками и спасения беженцев. Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха. Однако обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.
Количество прибывающих в Евросоюз нелегальных мигрантов в последние годы сокращается. Так, в 2018 году Европейское агентство по охране внешних границ зарегистрировало 150 114 нелегальных пересечений границ ЕС. Это на 27 процентов меньше, чем годом ранее.
В Великобритании ждут отставок министров из-за разногласий по Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании...
Reuters: на провальном саммите в Ханое Трамп требовал передать США все северокорейское ядерное оружие (10)
Во время февральского саммита в Ханое президент США...
Израильские танки открыли огонь в ответ на ракетный обстрел из Газы (18)
Израильские танки открыли огонь по нескольким позициям...
Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета (1)
Властям следует играть более активную роль в...
С 2015 года ЕС помог спасти почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море (7)
Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос в письме...
TOP новостей
ГНИ пояснила, почему столько людей не доплатили налоги (6)
Многие жители Литвы , заполнявшие декларации, были...
Расценки нотариусов огромные, но сами нотариусы утверждают, что их зарплаты самые низкие в ЕС (23)
Минюст Литвы намерен менять расценки на услуги...
Весной это место просто необходимо посетить: настоящий птичий рай
Одно из самых удивительных природных явлений в Литве -...
По случаю годовщины членства Литвы в НАТО в Паланге можно увидеть военную технику (31)
31 марта в Паланге пройдет праздник по случаю 15-летия...