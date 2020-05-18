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Министр экономики и коммуникаций Таави Аас подписал распоряжение, согласно которому с 18 мая нельзя совершать полеты из Эстонии в страны с высоким риском заражения коронавирусом, в которые входят Великобритания, Россия, Швеция, Бельгия, Дания, Турция и Беларусь.
С 18 мая запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким риском заражения коронавирусом: в Россию, Беларусь, Великобританию
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Таави Аас пояснил, что в целях пресечения распространения вируса Эстония может сначала открыть авиасообщение с теми странами, где уровень заражения достаточно маленький, согласно статистике за последние 14 дней.

Скорее всего, 18 мая будут разрешены полеты в Германию, Польшу, Норвегию, Австрию, Латвию и Литву. Аас добавил, что полеты в Данию в ближайшие дни могут быть разрешены, если ситуация в стране улучшится.

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Министерство исходило и следующих критерий, при разрешении полетов в страну: там должно быть 25 или меньше инфицированных коронавирусом на 100 000 человек населения за последние 14 дней. Министерство будет ежедневно следить за ситуацией в странах и соответсвенно изменениям в лучшую сторону открывать с ними авиасообщение.

Возобновление авиасообщения зависит также и от правил второй страны. Как и в Эстонии, во многих других странах также действуют ограничения на въезд, которые нужно учитывать при планировании путешествия.

Запрет на полеты в страны, подписанный сегодня, действует с 18 мая по 7 июня, после чего Министерство экономики и коммуникаций вновь оценит необходимость ограничений.

В качестве исключения ограничение на перелеты между Минском и Таллинном действует начиная с 24 мая, так как через Минск ожидается возвращение эстоноземельцев до 23 мая.

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