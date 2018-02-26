"Стремясь получить дополнительные доходы госбюджета, резко увеличена ставка акцизного налога на алкоголь. Эти изменения считаем очень большим риском роста торговли нелегальным алкоголем", — заявил исполнительный директор ассоциации Давис Витолс.
Наиболее существенный рост цен ожидается в сегменте крепкого алкоголя (около 40 градусов). Цена литровой бутылки может увеличиться примерно на 1,5 евро. Стоимость вин увеличится на неполных 15 центов за бутылку. Поллитровая упаковка пива будет стоить примерно на 10 центов дороже. Напитки крепостью от 15 до 22 градусов подорожают на 0,25 евро за 0,75 литра.
"Взлет стоимости слишком стремителен, и это может привести к резкому уменьшению рынка легального алкоголя. Это решение правительства неразумно и недальновидно" — убежден Витолс. — "Налоги на продажу алкогольных напитков уже долгие годы являлись весьма существенной составляющей источника наполнения общего государственного бюджета. Мы считаем, что государство могло бы получить гораздо больше, если повышение акцизного налога на алкоголь было бы таким, каким правительство обещало его сделать изначально — сбалансированным и постепенным. К сожалению, обещание в кошелек не положишь", — комментирует Витолс внезапное решение правительства повысить акцизный налог на алкоголь нынешними темпами.
"Не забудем и о том, что приграничная торговля только за счет взимания алкогольного акциза и НДС, которые были в силе до сих пор, принесла бюджету Латвии в 2017 году более 40 миллионов евро. Считаем, что вершителям налоговой политики и в самом деле необходимо пересмотреть план акцизных ставок на 2019 и 2020 годы. Мы готовы к диалогу и к совместной планомерной работе", — говорит Давис Витолс.
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