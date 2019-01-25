Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и дал всем американским дипломатам в Каракасе трое суток на выезд из страны. Мадуро заявил об этом после того, как президент Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным главой Венесуэлы.

В сообщении посольства США в Каракасе говорится, что всем сотрудникам дипмиссии, которые не выполняют чрезвычайных функций, предписано покинуть Венесуэлу. Кроме того, всем американским гражданам "настоятельно рекомендуется" покинуть страну, пока из венесуэльских аэропортов можно вылететь зарубежными коммерческими авиарейсами.

Комментируя ситуацию с эвакуацией некоторых сотрудников американской дипмиссии в Каракасе, госсекретарь Майк Помпео заявил, что "бывший президент Мадуро знает, что он не имеет права принимать решения о том, остаемся мы или нет (в Венесуэле)".

Помпео заявил об этом вечером 24 января в интервью радиоведущей Лоре Ингрэм.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что "новый, временный президент Гуаидо попросил нас оставить дипломатов (в посольстве)". Поэтому, по словам Помпео, о полном закрытии посольства и эвакуации всех дипломатов из Венесуэлы, речь не идет.

"Мы постоянно, 24 часа в сутки и семь дней в неделю, оцениваем безопасность (американских дипломатов). Для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность всех сотрудников наших дипмиссий. И мы ясно дали понять режиму Мадуро: мы рассчитываем, что они (дипломаты) не подвергнутся опасности", – подчеркнул Помпео.