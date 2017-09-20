Об этом во вторник, 19 сентября, сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ). Действия руководителей интернет-компаний в заявлении СБУ названы "откровенно антигосударственными".

Правоохранительными органами были проведены обыски в помещениях провайдеров в Киеве и Киевской области, Днепре, Одессе и Харькове. Изъяты компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности. Как утверждается в сообщении СБУ, транзит трафика происходил через подключение каналов связи из России к сетям украинских телекоммуникационных узлов.

"Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих "марионеток" в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей. - Ред.), такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины", - указывается в заявлении СБУ.