Ряд интернет-провайдеров на Украине обвинили в госизмене из-за того, что они обеспечивали транзит трафика на территории самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также в аннексированный Россией Крым и Приднестровье.
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Об этом во вторник, 19 сентября, сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ). Действия руководителей интернет-компаний в заявлении СБУ названы "откровенно антигосударственными".

Правоохранительными органами были проведены обыски в помещениях провайдеров в Киеве и Киевской области, Днепре, Одессе и Харькове. Изъяты компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности. Как утверждается в сообщении СБУ, транзит трафика происходил через подключение каналов связи из России к сетям украинских телекоммуникационных узлов.

"Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих "марионеток" в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей. - Ред.), такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины", - указывается в заявлении СБУ.

Deutsche Welle
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