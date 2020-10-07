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Отдавать и исполнять незаконные приказы - это преступление, которое международное сообщество "не оставит без внимания", говорится в обращении 25 депутатов Европарламента.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Беларуси не подчиняться Александру Лукашенко. Инаугурация, которую Лукашенко "организовал тайно" 23 сентября, "не имеет абсолютно никаких моральных или правовых оснований и не делает его президентом или главнокомандующим белорусскими вооруженными силами", говорится в открытом письме, оказавшемся в распоряжении DW в среду, 7 октября.

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Лукашенко не президент Беларуси, а "всего лишь организатор силового захвата власти и государственного переворота", поэтому любые указания, полученные от него, незаконны, пишут евродепутаты. Они отмечают, что отдавать и исполнять незаконные приказы - это преступление, которое международное сообщество "не оставит без внимания".

Европарламент не признал Лукашенко президентом

В резолюции от 17 сентября Европарламент объявил о непризнании Лукашенко новым президентом Беларуси и подчеркнул, что "многие белорусы считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и избранным президентом", напоминают составители письма. Они призывают военачальников "встать на сторону истории плечом к плечу с мирным белорусским гражданским сообществом", требующим уважения своих прав, и "защищать мирных жителей, среди которых есть беременные женщины, а также пожилые люди, а не избивать и нападать на них".

Под обращением подписались 25 из 704 депутатов Европарламента. Большинство подписавшихся – представители фракции Европейской народной партии (ЕНП), но свои подписи оставили также члены фракций "Европы консерваторов и реформистов", „Обновление Европы" и "Прогрессивный альянс социал-демократов".

Послание адресовано, в частности, министру обороны Беларуси Виктору Хренину, начальнику генштаба Александру Вольфовичу и другим, в общей сложности 24 белорусским военачальникам.

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Deutsche Welle
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