Закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова", закрепивший статус русского как языка межнационального общения, устарел. К такому выводу пришли члены Конституционного суда (КС) 4 июня, рассмотрев обращение депутатов парламента от Либеральной партии.

Депутаты требовали лишить русский язык особого статуса, потому что он, по их мнению, дискриминирует языки других нацменьшинств.

С 4 июня закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова" перестает действовать. Однако статус русского языка как языка межнационального общения определен еще в четырех законодательных актов, в отношении которых требования либералов не удовлетворены.

4 июня пресс-служба главы Гагаузской автономии направила заявление в Конституционный суд.

"Очевидно, что запрос депутатов-либералов преследует узкопартийные электоральные цели и разделяет молдавское общество по языковому принципу", — отмечается в заявлении. Авторы документа выражают надежду, что КС примет единственно возможное решение, "которое не позволит вернуть республику в состояние межэтнической конфронтации и поляризации общества, как это происходило на рубеже 80-90-х годов прошлого века".

Перед началом заседания КС оппозиционная Партия социалистов провела акцию протеста против изменения статуса русского языка. Опрошенные DW эксперты видят в сложившей ситуации целый клубок проблем.

Предложение молдавских депутатов запоздало

Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко считает инициативу либералов нужной, хотя и несколько запоздалой. Закон о функционировании языков на территории Молдавии принимался еще в советское время, в 1989 году.

Русский на том этапе получил статус языка межнационального общения в качестве компромисса, чтобы не было напряжения в обществе, напомнила Павличенко в интервью DW.

"Но жизнь меняется, сейчас все меньше молодежи владеет русским. К тому же его особый статус дискриминирует другие языки национальных меньшинств — украинский, болгарский. Логично, если государственный румынский язык будет и языком межнационального общения", — убеждена Павличенко.

Этой же точки зрения придерживается вице-председатель Партии национального единства Анна Гуцу. Она уверена, что языковая проблема в Молдове связана с отсутствием государственной программы, нацеленной на ее решение. В беседе с DW она напомнила, что еще в 2009 году выступила в парламенте с инициативой создать специальный департамент по лингвистической политике, однако такое предложение было отклонено.

"А это помогло бы решить вопрос изучения представителями нацменьшинств румынского языка, что в свою очередь помогло бы снять напряжение в обществе и создать консенсус", — поясняет Гуцу.

В 2013 году, будучи депутатом парламента от Либеральной партии, Гуцу выступала за прекращение финансирования русских школ из госбюджета и исключение русского языка из образовательных программ школ с преподаванием на государственном языке. В конституции страны государственный язык страны назван молдавским, однако в декабре 2013 года КС пришел к выводу, что его нужно называть румынским, как было записано в Декларации о независимости.

Сфера употребления русского языка в Молдавии сужается

Несмотря на то, что пока русский язык в Молдове юридически остается языком межнационального общения, фактически он прямо на глазах теряет эту свою функцию. Все делопроизводство в стране давно ведется на государственном языке, без перевода на русский.

Не предусмотрены русскоязычные версии на сайтах парламента, министерства иностранных дел и евроинтеграции, Конституционного суда, ряда других госструктур. Все чаще в больницах и поликлиниках встречается медперсонал, который просто не умеет говорить по-русски. С нового учебного года этот язык перестанет быть обязательным предметом в школах с государственным языком обучения.

Принятый в апреле в первом чтении Кодекс услуг аудиовизуальных СМИ предусматривает сокращение передач на русском языке в эфире местных телеканалов. Согласно законопроекту, 80 процентов местного контента должно выпускаться на государственном языке. По мнению гендиректора телеканала RTR-Moldova Евгения Сергеева, введение языковых квот для телеканалов — это прямое нарушение прав, гарантированных нацменьшинствам конституцией.

"Если же вводятся квоты, то должна быть предусмотрена и процедура создания и функционирования СМИ для нацменьшинств", — поделился Сергеев с DW своей точкой зрения. Он заметил также, что местные телеканалы, ретранслирующие передачи на русском языке, находятся в первой пятерке по рейтингам.

Что будет с русским языком в Молдавии?

Пока рано ставить вопрос о лишении русского языка его нынешнего статуса, потому что сегодня общество к обсуждению темы не готово, будет новый социальный раскол, предупреждает доктор исторических наук Руслан Шевченко. Он убежден, что, с другой стороны, тема изучения государственного языка в стране никогда не была популярной: "В Молдове мало преподавателей, которые могут качественно преподавать румынский. Из-за этого многие русскоязычные не хотят его учить".

В Молдове не проводились исследования по вопросам, связанным с изучением и использованием государственного языка. Согласно результатам переписи населения от 2014 года, его считают родным 76 процентов жителей страны, русский — родной для 14 процентов, украинский — почти для трех.

Экс-депутат парламента, правозащитник Михаил Сидоров считает, что на русском говорят треть жителей страны, а это миллион человек, "а вообще свободно общаться на нем могут два миллиона". По выражению Сидорова, стремление понизить правовой статус русского языка в Молдавии — одно из препятствий на пути приднестровского урегулирования: "Кроме того, это не способствует укреплению межэтнического мира в республике".