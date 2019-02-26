Русский вопрос в Эстонии: между популистами и радикалами?

Как живется русским в Эстонии и что для них может измениться после выборов?

Парламентские выборы пройдут в Эстонии 3 марта, предвыборная кампания началась в январе со скандала.

На трамвайной остановке в центре Таллина появились плакаты, предлагающие эстонцам и русским стоять в разных концах платформы: "Здесь - только эстонцы", "Здесь - только русские".

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Плакаты вызвали резкую реакцию в Эстонии, особенно в русской части общества, а в России многим это дало повод заговорить о сегрегации.

Очень скоро выяснилось, что это была предвыборная реклама новой партии "Эстония-200". Таким образом партия хотела показать, что в Эстонии есть проблема раскола в обществе, и ее надо решать.

"Пусть первым бросит камень тот, кто скажет, что изображенное на плакате не является правдой", - цитировал слова лидера партии Кристины Каллас эстонский портал DELFI.

Скандал обернулся падением рейтинга "Эстонии-200": по данным отдельных опросов, ее поддержка снизилась с 5% до 2%.

А вот рейтинг националистической Консервативной народной партии Эстонии (ЭКРЕ), которая призывает ассимилировать русских и сделать Эстонию эстонской, стабильно растет.

Если в 2010 году рейтинг ЭКРЕ составлял 2%, то в январе 2019 года - уже 20% (согласно данным компании Emor).

Один из лидеров ЭКРЕ Мартин Хельме в интервью Русской службе Би-би-си прямо говорил, что считает Россию заклятым врагом, а живущих в Эстонии россиян - пятой колонной.

Российские паспорта имеют около 85 тыс. человек из 1,3 млн жителей Эстонии.

На баррикадах и у власти

По словам политолога Рауля Ребане, три четверти местных русских голосуют за Центристскую партию. Центристы традиционно побеждают в Таллине. В 2016 году они возглавили национальную правящую коалицию, а их лидер Юри Ратас занял пост премьер-министра страны.

В программе партии сказано, что она выступает против института безгражданства, за сохранение русских школ и хорошие отношения с Россией. Рейтинг ЦП остается почти неизменным на протяжении десятилетий: в 2010 году он составлял 24%, сейчас те же 24%.

Эстонская политика всегда строилась вдоль линии баррикад, считает Евгений Осиновский - русский во главе Социал-демократической партии, за которую преимущественно голосуют эстонцы, и которая также входит в правящую коалицию.

На одной стороне этих баррикад, по словам Осиновского, традиционно были центристы, которые "обещали русскоязычным все подряд, но никогда не собирались и не могли все это выполнить". Другую сторону теперь стабильно занимают радикальные националисты.

Политические конкуренты считают, что эстонские националисты и русские образуют идеальный тандем и являются друг для друга удобным врагом, без которого существовать не могут. Они используют схожие популистские методы агитации, а иногда и похожие лозунги.

Вице-мэр Таллина и член правления Центристской партии Вадим Белобровцев признает, что и сам в свое время пришел в партию из-за ее "прорусской" позиции.

"Есть русская и эстонская общины. Надо принимать решения, которые либо на одной, либо на другой стороне будут непопулярны", - объясняет Белоброцев Русской службе Би-би-си.

Естественная убыль

Самый болезненный вопрос для эстонских русских, как и латвийских - люди без гражданства. В своей программе ЦП критикует институт безгражданства как таковой и говорит о слишком большом удельном весе неграждан в эстонском обществе.

Но с приходом центристов во власть в 2016 году неграждане никуда не делись. Их число сокращается за счет естественных причин и натурализации: по последним данным, в стране насчитывается 75 628 неграждан, в 2017 - их было 77 926, в 2016 - 80 945 человек.

Не сократился и экономический разрыв между гражданами и негражданами. Согласно официальной статистике, уровень безработицы среди граждан Эстонии в два раза ниже, чем среди жителей страны без эстонского гражданства.

В 2015 году, до прихода правительства центриста Юри Ратаса, это были соответственно 5,7% и 9,6%. В 2018 году - 4,6% и 10%.

Внесены поправки в законодательство, облегчающие положение детей-неграждан, но это произошло с подачи Социал-демократической партии, а не Центристской.

Еще более политизированный вопрос - русские школы. В своей программе ЦП говорит, что русские школы не уверены в своем будущем, а в среде их выпускников развивается социальная отчужденность, которая способствует "распространению преступности, наркомании, СПИДа, туберкулеза, алкоголизма и проституции именно в рамках этого слоя населения".

Тем не менее отказываться от этих школ никто не собирается. "Школы - это мощный инструмент развития идентичности", - говорит Вадим Белобровцев. Их ликвидацию, по его словам, можно было бы приравнять к ассимиляции.

"Мне кажется, что сохранять свою идентичность - это одна из свобод, которая должна быть. Образование - это столп, на котором держится культура", - рассуждает политик.

За последние десять лет количество школ с неэстонским (преимущественно русским) языком обучения в Таллине сократилось в четыре раза. Однако произошло это за счет объединения русских школ с эстонскими. С тех пор ситуация не очень изменилась - смешанных и русских школ вместе в Таллине чуть больше 30.

Примерно то же самое произошло на национальном уровне: русских школ стало меньше, смешанных - больше. Вместе их 84. Никаких резких изменений с увеличением или сокращением русских школ после прихода центристов не произошло.

Русские школы: закрыть нельзя оставить

Юрген Лиги, глава парламентской фракции либеральной Партии реформ, находившейся у власти с 1999 до 2016 года, говорит, что именно с русских школ начинается разделение общества.

Юрген Лиги, успевший поработать министром образования, утверждает, что в таких школах хуже результаты экзаменов. В итоге у многих выпускников русских школ, по его словам, другие стандарты, менталитет и даже ожидаемая продолжительность жизни.

Алена живет в городе Йыхви на севере Эстонии, русский тут родной для двух третей населения. По паспорту Алена - эстонка, но эстонским владеет на базовом уровне.

"У нас тут больше русских. Тут даже эстонцы на русском разговаривают, - говорит она Русской службе Би-би-си. - Тяжело получить у нас образование. Ты эстонский не знаешь, а тут математика на эстонском. Поэтому у молодежи возникают проблемы, они не могут доучиться. Многие после девятого класса идут в училище, там проще с этим. Но и зарплаты другие".

По словам Лиги, большинство партий поддерживают создание единой системы образования, в которой эстонские и русские дети учились бы вместе начиная с детского сада. Но этого тоже не происходит, и в итоге вопрос русских школ повисает в воздухе. Одни призывают перевести их на эстонский, другие - оставить в покое.

Если переводить образование на эстонский, не ясно, что делать в тех городах и районах, где эстонцы составляют меньшинство. По официальной статистике, в Таллине эстонцев - 53%, в северо-восточном регионе Ида-Вирумаа - 17%.

Сергей Горлач, депутат от Партии реформ, живет в Ида-Вирумаа, точнее - в Нарве. Эстонский язык тут родной для 2% населения, для остальных - русский.

Горлач говорит, что в Нарве нет среды для изучения эстонского, нет говорящих по-эстонски учителей, преподавание в школе на эстонском - для галочки, а за месяц в группе "эстонского погружения" детского сада его сын не выучил ни одного эстонского слова.

"Не хватает людей, говорящих на эстонском языке - вообще. У нас в Горуправе вакансии висят годами, нет людей", - замечает Сергей Горлач.

Проблемы с лояльностью

Еще один болезненный момент - это то, что смотрят и читают русские. В своей программе ЦП утверждает, что государство должно поддерживать СМИ, но не вмешиваться в их деятельность.

В Эстонии действительно открылся поддерживаемый государством русскоязычный канал ETV+.

Решение о его открытии было принято на волне украинского кризиса и противостояния российскому информационному влиянию, то есть еще до прихода правительства Юри Ратаса. Рейтинг канала колеблется в пределах 0,6-0,8%.

А вот российские СМИ среди русскоязычных зрителей популярны. Согласно данным TNS, на четыре крупнейших российских канала приходится 13,6% времени, которое жители Эстонии провели у телевизоров в декабре. Среди русскоязычных этот показатель почти 36%.

Такие показатели, по мнению многих эстонских политиков, могут создавать проблемы с лояльностью.

"Люди могут не поддерживать российскую политику, но то, что они оценивают те или иные события так, как это делает российское телевидение - да. Потому что у них нет другого информационного канала даже для сравнения", - считает Сергей Горлач.

Дружба с Россией или НАТО?

Согласно опросу, проведенному Министерством обороны Эстонии в 2018 году, 58% русскоязычных считают гарантией безопасности хорошие отношения с Россией. Среди эстонцев такого мнения придерживаются только 16%.

Многие политики Центристской партии эту линию поддерживают.

"Я считаю, что нормальные отношения с Россией для нас вопрос государственной безопасности. Вариант соблюдения нормальных отношений или бесконечная гонка вооружений на нашей территории, бесконечные контингенты, бесконечная закупка оружия. Вопрос вкуса. Но мне кажется, что первый вариант лучше", - говорит центрист Вадим Белобровцев.

Однако на национальном уровне все иначе. Премьер-министр и также центрист Юри Ратас не просто за членство в НАТО и увеличение расходов на оборону, он готов принять в Эстонии очередной саммит альянса.

"Я твердо уверен, что саммит НАТО в 2019 году должен состояться в стране, где размер расходов на оборону - рекомендованные 2%", - цитирует премьера портал DELFI.

В вопросе отношений с НАТО этнический фактор также предсказуемо очевиден. По тому же опросу минобороны, членство в НАТО как гарантию безопасности страны воспринимают 78% эстонцев и только 28% русскоязычных.

Вячеслав работает в Нарвской крепости прямо на границе с Россией. Он говорит, что в случае войны местные русские будут защищать Эстонию. Кстати, по вопросу минобороны, таких русских в Эстонии 44%.

"Если так рассматривать, то местные будут защищать то место, где им [хорошо]. Все познается в сравнении. Мы знаем, какие зарплаты в Ивангороде, и какие у нас. Мы ценим то, что у нас есть. Я жил и работал в Москве, получал 21 тысячу, тут - 90 тысяч, - говорит он Русской службе Би-би-си. - Сейчас все нацелены на дружбу всех народов. В Эстонии большое количество разных национальностей, которые будут все вместе жить - как и в других странах".

Все познается в сравнении

Лидер эстонских социал-демократов Евгений Осиновский признает, что у русских и эстонцев масса стереотипов по поводу друг друга, но в целом общество движется в правильном направлении.

Политолог Рауль Ребане считает, что интеграция происходит со сменой поколений: "У молодого поколения уже нет проблем". А если это так, считает он, то вряд ли ситуацию изменит приход к власти центристов или националистов.

Что, по словам аналитика Урмаса Яаганта, действительно изменилось с появлением правительства центриста Ратаса, так это сокращение числа разочарованных избирателей, которые годами голосовали за центристов, но не видели свою партию во власти. Это не шло на пользу демократии, говорит эксперт.

Правда, добавляет Яагант, отсутствие во власти националистов и разочарование их сторонников тоже не идет на пользу демократии. А это значит, что рано или поздно их придется инкорпорировать в политику мейнстрима.