Россия под руководством президента Владимира Путина представляет серьезную угрозу единству Евросоюза. Уверенность в этом председатель Европейского совета Дональд Туск высказал в субботу, 6 октября, на конференции в Папском университете Иоанна Павла II в Кракове на юге Польши.

"Наша проблема - это Россия, которая подрывает в Европе все что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что русские не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", - заявил Туск.

По словам главы Евросовета, существуют "очень четкие следы вмешательства России в кампанию в ходе референдума по "Брекзиту", а также в конфликт выступающей за независимость Каталонии с Мадридом.

Дональд Туск также привел в пример ситуацию с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и приписываемую Москве кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Туска беспокоит исход выборов в Латвии

При этом политик добавил, что "беспокоится" о результатах выборов в парламент Латвии. По словам Туска, речь может идти "о поворотном моменте для региона - моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе".

После обработки данных со всех избирательных участков 7 октября стало известно, что наибольший процент голосов - около 20 - в Латвии набрала оппозиционная Социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения. Основной вопрос теперь заключается в том, удастся ли ей стать правящей партией или повторится ситуация прошлых выборов, когда "Согласие" побеждало, но так и осталось в оппозиции.

Не одержим антироссийской риторикой

Резюмируя все вышесказанное, Туск отметил: "Есть люди, которые считают, что закат Европы неизбежен, и, к сожалению, у них достаточно аргументов в поддержку этого тезиса".

Глава Евросовета оговорился, что "не одержим антироссийской" риторикой, однако добавил при этом: "Если для кого-то основным политическим приоритетом и является расколоть Европу, то это, безусловно, Россия".

Туск принимал участие в проходящей в Кракове международной конференции "Роль католической церкви в процессе европейкой интеграции". В ходе мероприятия он высказался также о перспективах достижения договоренностей по "Брекзиту" до конца 2018 года.