Причиной разрыва, как поясняется, стали решения Константинопольского патриархата по Украине.

«В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне», — говорится в заявлении.

Связи не будут восстановлены до тех пор пока «некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей, будто бы, принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония».

Духовенству РПЦЗ запрещается служить в приходах Константинопольской церкви, а верующим причащаться в этих храмах.

РПЦЗ является частью Русской православной церкви. Заявление приято в связи с решением РПЦ о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. Заседание Синода, напомним, прошло в Минске 15 октября. Белорусская православная церковь как часть РПЦ присоединяется к решению о прекращении отношений с Константинополем.

Ранее Вселенский патриархат сообщил, что приступает к предоставлению автокефалиицеркви Украины. Кроме того, Синод в Константинополе снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Константинопольский патриархат решил прекратить действие указа 1686 года, который давал право Московскому патриархату назначать митрополита Киевского.