Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу прервала визит в Минск и объявила о возвращении на родину. Накануне у парламента Грузии произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Кроме того, в пятницу ушел в отставку спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В правящей партии "Грузинская мечта", которую он представляет, решение Кобахидзе назвали проявлением ответственности перед народом.

Что привело к этим событиям и как на конфликт смотрят в Москве и Тбилиси?

С чего все началось



В четверг в Тбилиси проходила генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Эта организация была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента. Штаб-квартира МАП находится в Афинах. Россия состоит в ассамблее с 1994 года. В 2018 году главой МАП был избран депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

Открывая сессию, Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и обратился к делегатам на русском языке. В интервью "Коммерсанту" он позже заявил, что это место ему предложила грузинская сторона.

Действия Гаврилова возмутили присутствовавших оппозиционных депутатов от партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" (ЕНД). Партия ЕНД была правящей в годы президентства Михаила Саакашвили.

Оппозиционные депутаты прогнали Гаврилова из президиума, он в сопровождении охраны покинул здание, и тем же вечером вся российская делегация улетела из Грузии.

Сам Гаврилов рассказывал РИА Новости об инциденте так: "Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать. Это, я так понял, из партии Саакашвили, но я не знаю этих людей. Это была очень некрасивая и порочащая репутацию парламента история в зале с захватом президиума".

На появившемся в интернете видео запечатлен момент, как оппозиционный парламентарий Акакий Бобохидзе кричит в адрес российской делегации: "Я убивал ваших, убивал и буду убивать! В Абхазии!"

Представители оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили, и отколовшейся от него "Европейской Грузии" часто обвиняют правящую партию "Грузинская мечта" и ее председателя Бидзину Иванишвили в служении интересам Кремля.

Позволив российскому депутату сесть в кресло спикера парламента, правящая партия дала оппозиции предлог мобилизовать своих сторонников, рассказал Би-би-си аналитик и обозреватель Open Caucasus Media Шота Кинча.

Чего требует грузинская оппозиция



На стихийном митинге, который собрался в четверг в центре Тбилиси, демонстранты потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Сам Кобахидзе находился в это время с визитом в Азербайджане.

Лидер ЕНД Григол Вашадзе (на президентских выборах 2018 года он уступил Саломе Зурабишвили) в ходе митинга потребовал, чтобы посты оставили не только Кобахидзе, но и глава МВД Георгий Гахария и руководитель Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури.

В пятницу представитель объединенной оппозиции Георгий Вашадзе потребовал также проведения досрочных парламентских выборов.

Глава парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе возложил ответственность за происшествие на Бидзину Иванишвили, который не занимает формальных государственных постов.

"[В]ся полнота ответственности лежит на Бидзине Иванишвили, без ведома которого ничего не происходит в этой стране. Нельзя было впускать Гаврилова в страну — вот так, под личиной православия происходит ползучая оккупация", — заявил Гоциридзе.

Разгон демонстрации



Власти Грузии ответили на требования митингующих применением слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. В ответ участники акции бросали в полицейских камни и палки, отнимали у них щиты и каски.

К утру пятницы основная часть собравшихся около здания парламента на проспекте Руставели была рассеяна.

Минздрав Грузии в пятницу сообщил, что в ходе разгона митинга пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. К вечеру пятницы оппозиция планирует возобновить протестную акцию.

Анализ видеоматериалов, проведенный Human Rights Watch, показал, что полиция без предупреждения открыла огонь по толпе.

Огонь без предупреждения — нарушение конвенции ООН о принципах применения силы правоохранительный органами, утверждает HRW.

Двое протестующих лишились глаз в результате попадания резиновых пуль, выпущенных полицейскими по толпе. Эту информацию подтвердил журналистам замминстра здравоохранения Заза Бохуа.

Как отреагировали власти Грузии



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что раскол в грузинском обществе выгоден России. "Россия — наш враг и оккупант, — написала Зурабишвили на своей странице в соцсети "Фейсбук". — Управляемая ею пятая колонна может оказаться сегодня более опасной, чем открытая агрессия".

Зурабишвили прервала свой визит в Минск и в пятницу утром вылетела в Тбилиси.

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в четверг принес извинения за появление российского депутата в кресле спикера парламента. Случившееся он назвал ошибкой.

"Полностью разделяю искреннее возмущение наших сограждан в связи с событиями в грузинском парламенте, — говорилось в заявлении Иванишвили, распространенном его пресс-службой. — Недопустимо, чтобы представитель страны-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум, за этим обязательно должно последовать реагирование. Как мне сообщили, это была протокольная ошибка, политическое значение которой, к сожалению, не учли организаторы".

Извинения также принесли премьер-министр страны Мамука Бахтадзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе, чьей отставки требовали протестующие, прервал визит в Азербайджан и вернулся в страну.

В 2008 году между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт, по итогам которого Москва признала независимыми Абхазию и Южную Осетию. Тбилиси называет эти территории оккупированными.

Реакция Москвы



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшие беспорядки русофобской провокацией. "Подобные проявления русофобии также вызывают у нас серьезную обеспокоенность, потому что, давайте не забывать, что Грузия — это все-таки страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России, поэтому это вопрос крайне серьезный", — сказал Песков (цитата по Интерфаксу).

В том же ключе высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели?" — написала Захарова в "Фейсбуке".

Замглавы МИД Григорий Карасин заявил Интерфаксу, что грузинская оппозиция желает повредить нормализации отношений между Москвой и Тбилиси. "Эта вакханалия радикальных политических сил Грузии, которые делают все возможное, чтобы помешать нормализации двусторонних отношений между Грузией и Россией", — сказал Карасин.