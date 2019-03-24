На проходящей в Вашингтоне конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) глава правительства Румынии Виорика Дэнчилэ объявила о том, что ее страна последует примеру США и перенесет свое посольство в Иерусалим.
Jeruzalė
© AFP / Scanpix

В своем выступлении перед членами произраильского лобби она отметила, что решение США носило символический характер и доказывало нерушимую связь между американским и еврейским народом, а также наличие у них общих ценностей.

Виорика Дэнчилэ объявила, что процесс переноса посольства Румынии в Иерусалим был согласован со всеми конституционными субъектами, участвующими в принятии решений в ее стране. По ее словам, по этому вопросу был достигнут полный консенсус. "Я, как премьер-министр Румынии и глава правительства, рада сообщить, что наше посольство будет перенесено в Иерусалим, столицу государства Израиль", - заявила Дэнчилэ.

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