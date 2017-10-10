Одновременно с этим Facebook обнародовал сообщение о том, что как минимум три тысячи политических рекламных постов в Instagram также были оплачены из России.

Свидетельства того, что из России были оплачены рекламные посты политического содержания во время недавних президентских выборов в США, были обнаружены во время внутреннего расследования. Как пишет в понедельник Washington Post, речь идет о контекстной рекламе AdWords на платформах Youtube, Gmail и самого поисковика.

Данные расследования пока не опубликованы. О его результатах газете Washington Post рассказал источник в компании на условиях анонимности.

По его словам, общая стоимость оплаченной рекламы составила меньше ста тысяч долларов. При этом деньги поступали от структур, как утверждается, "связанных с российскими структурами".

Google напрямую пока не подтвердил и не опроверг обнародованные в прессе сведения.

На просьбу Русской службы Би-би-си прокомментировать публикацию официальный представитель Google в России заявил: "У компании есть ряд строгих правил AdWords, которые включают ограничения таргетинга объявлений с политическим контентом и запреты на таргетинг по национальным и религиозным признакам".

"Мы внимательно изучаем попытки обмануть наши системы, работая с исследовательскими центрами и другими компаниями, и будем оказывать содействие в текущих запросах", - добавил представитель компании.

По данным Facebook, сто тысяч долларов покрывают траты на посты только одной прокремлевской компании - "Агентства интернет-исследований".

Меньше $3 за пост

Facebook считает, что эта и другие компании оплачивали работу "кремлевских троллей".

Расследование коснулось и рекламы в сервисе обмена фотографиями Instagram, который принадлежит компании.

Согласно последним опубликованным данным, около трех тысяч рекламных постов в Instagram на тему мигрантов, права на ношение оружия, ЛГБТ были оплачены различными компаниями в России.

Вице-президент Facebook Эллиот Шрейдж, написал в своем блоге, что, по его оценкам, около 10 млн человек могли бы увидеть некоторые из этих постов в своих лентах. При этом, 25% публикаций, скорее всего, не увидел никто.

Цена почти всех постов не превышала тысячи долларов, причем половина их них стоила меньше трех долларов каждый. На рекламу, которую все-таки увидели пользователи, было потрачено 6700 долларов, написал Шрейдж.

Facebook объявил, что изменит алгоритм работы с платными постами, в том числе введет "дополнительную оценку и одобрение сотрудниками".

По словам источника, в расследовании Google говорится, что рекламу на площадках поисковика и посты троллей в Facebook оплачивали разные российские структуры.

Конгресс США в настоящее время ведет масштабное расследование о роли России во время президентских выборов в 2016 году.

Facebook, как и Twitter, уже передали конгрессу собранные данные. 1 ноября представители интернет-компаний, в том числе и Google, выступят с показаниями в сенате.