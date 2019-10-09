"Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", — сообщил глава Представительства НАТО в Украине.
По словам Александра Винникова, во время визита Генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина — НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.
Также представители руководящего органа НАТО встретятся с новоизбранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.
"Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", — считает Александр Винников.
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