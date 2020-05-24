Руководство КНДР намерено усилить ядерное сдерживание

Руководство находящейся практически в полной международной изоляции КНДР стремится повысить ядерную мощь своей армии. Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи на расширенном заседании рассмотрел "новые направления политики по дальнейшему наращиванию ядерного сдерживания", а также "приведению стратегических сил в состояние повышенной боевой готовности". Участники встречи обсудили меры "существенного повышения огневой мощи артиллерии Корейской народной армии", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в воскресенье, 24 мая, не приводя подробности.

По данным ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на мероприятии. Агентство опубликовало снимки Кима, сделанные, как утверждается, во время заседания. Подтверждения этой информации из иных, независимых источников нет. В последний раз северокорейские СМИ сообщали о публичном появлении Ким Чен Ына 1 мая, а до этого - 11 апреля. Это породило слухи о состоянии здоровья северокорейского лидера. Среди возможных причин отсутствия Ким Чен Ына на публике назывались тяжелая болезнь, операция на сердце и даже смерть.

Встречи лидеров США и КНДР

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохэ и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Впоследствии информагентства КНДР и Южной Кореи неоднократно сообщали о запусках ракет на северокорейской территории. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любые испытания баллистических ракет.