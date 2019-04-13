Руководство киевского стадиона подтвердило приезд Порошенко 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко, занявший второе место в первом туре президентских выборов, намерен приехать 14 апреля на киевский стадион "Олимпийский". Об этом в субботу, 13 апреля, сообщила администрация НСК "Олимпийский" на своем сайте. Согласно этой информации, прибытие Порошенко ожидается в 14 часов. Аккредитация представителей СМИ проводится до 14 часов 13 апреля.

О формате мерприятия, а также об участии в нем соперника Порошенко во втором туре Владимира Зеленского не сообщается. Ранее штаб Порошенко сообщил о проведении на стадионе "Олимпийский" в 14 часов 14 апреля предвыборных дебатов с Зеленским.

В свою очередь победитель первого тура настаивает на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля. Глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания подтвердил, что дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут 19 апреля с 20.00 до 21.00 в студии телеканала.

Телеканал готов к различным вариантам

Если участие примут оба кандидата, то дебаты пройдут в "жестком формате, поминутно прописанном постановлением ЦИК", отметил он. Если в студию придет только один кандидат, то он сможет весь час использовать для своей предвыборной агитации. Если же оба кандидата проигнорируют дебаты, на телеканале будет показан документальный фильм об Амстердаме в сопровождении бегущей строки с надписью "Простите, кандидаты в президенты Украины не явились на дебаты".

Дебаты 19 апреля в студии Общественного телевидения ранее подтвердила и Центральная избирательная комиссия Украины. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, дебаты финансируются из государственных средств, и ни ЦИК, ни кандидаты не могут менять норму закона. Ранее Зеленский предлагал провести дебаты с Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако, как сообщила Слипачук, ни один из штабов кандидатов не обращался в ЦИК с этим предложением ни письменно, ни устно.

Второй тур - 21 апреля

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Петр Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.