В отдельных районах Донецкой области Украины (ОРДО) заявляют о задержании подозреваемого в убийстве главаря донецких боевиков Александра Захарченко. Об этом сообщил так называемый "врио главы ДНР" Денис Пушилин, пишет "Новая газета" со ссылкой на ресурс боевиков "ДАН".
Denisas Pušilinas
© RIA/Scanpix

По словам Пушилина, убийство Захарченко совершено при содействии западных спецслужб.

"Есть понимание, кто это сделал. Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — сказал он.

"Врио главы ДНР" утверждает, что взрыв устроили при участии департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Пушилин отметил, что "выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ", это и наталкивает на мысль о причастности Запада.

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31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. В "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.

На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности вожака боевиков ОРДО станет так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.

РосЗМИ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные - "Украинский диверсанты и связанные с ними лица".

Позже исполняющий обязанности так называемого "главы ДНР" Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные по подозрению в убийстве Александра Захарченко подтвердили причастность Украины.

По данным российского издания "Коммерсантъ", взрывное устройство, от которого погиб главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, было заложено в люстру или торшер в кафе "Сепар". Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны Захарченко, а учитывая то, что в нем часто бывали "высокопоставленные гости", тщательно охранялось.

Таким образом, без помощи своих установить бомбу в нем было практически невозможно.

7 сентября так называемый "народный советы ДНР" назначил и.о. главаря боевиков ОРДО своего "главу" Дениса Пушилина вместо убитого Александра Захарченко.

Украинская правда
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