"ABLV Bank считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы возобновить деятельность. Для укрепления ликвидности банк в течение четырех рабочих дней собрал более 1,36 миллиарда евро, обеспечив 86% всех вкладов до востребования. Этого было вполне достаточно, чтобы банк возобновил проведение платежей и выполнил обязательства перед клиентами, однако по политическим причинам банку не была предоставлена такая возможность", — говорится в заявлении.

Банк подчеркивает: объем активов является достаточным для удовлетворения требований всех клиентов и кредиторов. Все вклады, защищенные Законом о гарантиях вкладов, будут выплачены из средств ABLV Bank.

Более подробная информация о дальнейшей деятельности банка, которая относится к клиентам, сотрудникам и акционерам, будет предоставлена в понедельник, 26 февраля.

В свою очередь, КРФК поясняет, что наложенные ранее на банк ограничения на платежи не были отменены, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) не издал соответствующее распоряжение. Поэтому латвийский надзорный орган был вынужден принять решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

КРФК постановила, что в "ABLV Bank" наступила недоступность вкладов — ситуация, когда банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства.

Как пояснил председатель КРФК Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза. "Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты "ABLV Bank" могли получить полагающиеся им выплаты в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время", — сказал Путниньш.