По мнению аналитиков, принятые Госдумой поправки, смягчающие валютный контроль, в итоге ускорят отток капитала и рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к ослаблению рубля. Райффайзенбанк прогнозирует цену в коридоре 65-70 рублей за доллар уже в течение года.
Вопрос ослабления валютного контроля обсуждался в правительстве еще с 2017 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, как сообщала газета ”Ведомости” (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева), предлагал либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.
Позже чиновник опроверг сообщения СМИ, против смягчения валютного контроля выступал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Тем не менее 29 июня 2018 года правительство вновь вернулось к обсуждению этого вопроса, а 12 июля Госдума внесла соответствующие поправки в закон о валютном регулировании.
Требование к компаниям продавать валютную выручку появилось в декабре 2014 года, когда курс рубля к доллару и евро стремительно обрушился, а на рынке сложилась нехватка валюты. Президенту Владимиру Путину тогда приходилось в ручном режиме обзванивать крупных экспортеров.
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