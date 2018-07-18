Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжат расти из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших под санкции США российских компаний-экспортеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Райффайзенбанка.
© Reuters/Scanpix

По мнению аналитиков, принятые Госдумой поправки, смягчающие валютный контроль, в итоге ускорят отток капитала и рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к ослаблению рубля. Райффайзенбанк прогнозирует цену в коридоре 65-70 рублей за доллар уже в течение года.

Вопрос ослабления валютного контроля обсуждался в правительстве еще с 2017 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, как сообщала газета ”Ведомости” (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева), предлагал либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.

Позже чиновник опроверг сообщения СМИ, против смягчения валютного контроля выступал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Тем не менее 29 июня 2018 года правительство вновь вернулось к обсуждению этого вопроса, а 12 июля Госдума внесла соответствующие поправки в закон о валютном регулировании.

Требование к компаниям продавать валютную выручку появилось в декабре 2014 года, когда курс рубля к доллару и евро стремительно обрушился, а на рынке сложилась нехватка валюты. Президенту Владимиру Путину тогда приходилось в ручном режиме обзванивать крупных экспортеров.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Рублю предсказали обвал (7)

Курсы основных мировых валют по отношению к рублю...

Трампа ругали за доверие к словам Путина о невмешательстве в выборы. Он сказал, что неточно выразился (11)

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает...

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита (57)

Президент России Владимир Путин после встречи с...

На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии (70)

Вчера в районе острова Вайндлоо российские самолеты A319...

Порошенко призвал заставить Россию понести ответственность за крушение MH17 (75)

Президент Украины Петр Порошенко призвал заставить...

TOP новостей

Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа (22)

Никакие искусственные барьеры не могут помешать...

Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (11)

Депутат фракции Союза отечества-Христианских...

"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным (147)

В Вильнюсе за последние годы заметно чаще стало слышно...

54 000 жителей Литвы вскоре получат письма из Налоговой инспекции (18)

Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не...

В Балтийском море наблюдают российские подлодки: на "охоту" за ними вылетают из Шяуляй (169)

На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на...