По мнению аналитиков, принятые Госдумой поправки, смягчающие валютный контроль, в итоге ускорят отток капитала и рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к ослаблению рубля. Райффайзенбанк прогнозирует цену в коридоре 65-70 рублей за доллар уже в течение года.
Вопрос ослабления валютного контроля обсуждался в правительстве еще с 2017 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, как сообщала газета ”Ведомости” (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева), предлагал либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.
Позже чиновник опроверг сообщения СМИ, против смягчения валютного контроля выступал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Тем не менее 29 июня 2018 года правительство вновь вернулось к обсуждению этого вопроса, а 12 июля Госдума внесла соответствующие поправки в закон о валютном регулировании.
Требование к компаниям продавать валютную выручку появилось в декабре 2014 года, когда курс рубля к доллару и евро стремительно обрушился, а на рынке сложилась нехватка валюты. Президенту Владимиру Путину тогда приходилось в ручном режиме обзванивать крупных экспортеров.
Трампа ругали за доверие к словам Путина о невмешательстве в выборы. Он сказал, что неточно выразился (11)
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает...
"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита (57)
Президент России Владимир Путин после встречи с...
На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии (70)
Вчера в районе острова Вайндлоо российские самолеты A319...
Порошенко призвал заставить Россию понести ответственность за крушение MH17 (75)
Президент Украины Петр Порошенко призвал заставить...
TOP новостей
Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа (22)
Никакие искусственные барьеры не могут помешать...
Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (11)
Депутат фракции Союза отечества-Христианских...
"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным (147)
В Вильнюсе за последние годы заметно чаще стало слышно...
54 000 жителей Литвы вскоре получат письма из Налоговой инспекции (18)
Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не...
В Балтийском море наблюдают российские подлодки: на "охоту" за ними вылетают из Шяуляй (169)
На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на...