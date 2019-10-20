Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей. сообщает "Интерфакс".
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей.

"Всю жизнь — "Зенит", "Спартак"… А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что — жизнь, что ли? От "Зенита" до "Спартака", — сказал священник в эфире телеканала "Союз", отвечая на вопросы в программе "Беседы с батюшкой".

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Поводом для обращения к теме футбола стал звонок зрительницы, которая рассказала, что ее муж после многих лет пьянства решил покончить с собой. "Он запил — с какого горя? Потом от какого ума решил в петлю залезть? Неужели до того напился, что тоска замучила, совершенно черная, безнадежная, уже душа в аду… Что случилось?" — спросил священник.

"Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только "Зенит", Спартак", — сказал отец Димитрий.

Интерфакс
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