Российские церковники в своем обращении называют Православную церковь Украины "сообществом" и просят поддержки для митрополита УПЦ МП Онуфрия, утверждая, что он имеет титул "Киевский и всея Украины".

"Обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви в связи с переживаемыми испытаниями, а также не признавать сообщество, учрежденное на так называемом "объединительном соборе" 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной поместной православной церкви", - говорится в постановлении.

Кроме того, синод РПЦ выразил "глубокую озабоченность" в связи со вступлением в силу закона №5309, обязывающего Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к России.

В РПЦ также заявили, что готовы взять под свою юрисдикцию упраздненный Констатинополем Западноевропейский экзархат русских приходов.

Кроме этого, Синод РПЦ принял решение создать патриаршие экзархаты в Западной Европе (с центром в Париже) и Юго-Восточной Азии (с центром в Сингапуре).