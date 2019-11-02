Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях архиепископа Афинского Иеронима II, заявил представитель РПЦ. Данная позиция связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины.
Patriarchas Kirilas
© AP / Scanpix

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской (Греческой) православной церкви. Отныне патриарх Кирилл в ходе богослужений не будет поминать архиепископа Афинского Иеронима II, объяснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24" в субботу, 2 ноября. По его словам, это может произойти уже на службе 3 ноября.

Позиция РПЦ связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины (ПЦУ). При этом РПЦ продолжит общение "со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол", подчеркнул Иларион.

Автокефалия ПЦУ

В начале декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой ПЦУ и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.

В середине октября Элладская православная церковь первой признала ПЦУ. Митрополит Епифаний назвал этот шаг открытием возможности для взаимодействия двух поместных церквей "во всех сферах".

Deutsche Welle

В мире

РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за Украины

Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях...

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