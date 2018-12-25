В нем Франциск говорил о страданиях людей и обвинил мир в “равнодушии” перед лицом множества человеческих трагедий.

Понтифик отметил, что слишком много слёз проливается в это Рождество, вместе со слезами Младенца Иисуса:

“Мои мысли обращены ко всем детям. которые сегодня гибнут и подвергаются насилию. К детям, спасающимся от войн и преследований, над которыми издеваются и которых эксплуатируют на наших глазах, и при нашем молчаливом соучастии”.

Также Папа говорил о преследовании христиан на Ближнем Востоке, о необходимости восстановить мир в разных районах планеты – в Украине, которой он пожелал “победить ненависть и насилие, и встать на новый путь братства и примирения”, а также на родине Христа, где продолжается палестино-израильский конфликт.