В пресс-службе аэропорта сказали, что он произвел потрясающее впечатление на миллиардера. В Молдове кишиневский аэропорт находится в центре скандала вокруг незаконного присвоения госимущества.
Moldova
© Shutterstock

Новым владельцем международного аэропорта столицы Молдовы Кишинева стал Натаниэль Ротшильд - представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца 18-го века. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, обнародованном вечером в понедельник, 19 августа.

В документе отмечается, что международный аэропорт Кишинева "произвел потрясающее впечатление на мистера Ротшильда" - младшего из "четырех детей и единственного сына лорда Джэйкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джэймса Данна, канадского финансиста и магната". Личное состояние Натаниэля Ротшильда журнал Forbes в 2012 году оценил в один миллиард долларов.

Статьи по теме:
В Кишиневе застрелился сподвижник беглого олигарха Плахотнюка
Владимир Скрипов. Что случилось в Молдове?  (8)

Скандал вокруг аэропорта

Аэропорт Кишинева в 2013 году был передан в концессию компании Avia Invest. По сообщению портала unimedia.info, структура Ротшильда NR Investments, занимающаяся вложениями в недвижимость, приобрела 95 процентов акций этой компании. Сумма сделки не уточняется. Советник премьер-министра Молдовы Кристина Бужор заявила, что согласия властей на сделку не требовалось, поскольку это не предусмотрено концессионным контрактом.

В Молдове уже много лет не утихает скандал вокруг передачи аэропорта компании Avia Invest. От прокуратуры требуют возбудить уголовные дела в отношении ряда высокопоставленных молдавских чиновников из-за предполагаемых нарушений при сдаче аэропорта в концессию. В числе прочего речь идет о подозрении в незаконном присвоении госимущества.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

ВИДЕО: лидеры Демпартии Молдовы бежали из страны на чартерах и частных самолетах В РФ лидера ДПМ Плахотнюка ждет дело на 513 млн евро (9)

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической...

В мире

Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев...

ХАМАС диктует условия и угрожает войной Израилю

Ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что руководство...

СМИ: Израиль способствует эмиграции жителей сектора Газы

Газета "Исраэль а-Йом" со ссылкой на источник в совете...

Ротшильд купил аэропорт Кишинева (3)

В пресс-службе аэропорта сказали, что он произвел...

Джонсон обратился к Туску с просьбой пересмотреть договор о "Брекзите"

В письме на имя главы Европейского совета Дональда...

TOP новостей

Литовские цены – глазами туристов: это не Варшава, скорее Париж (92)

В понедельник после обеда, когда на улице было 29...

В Литве сокращается число банковских отделений и банкоматов (24)

Только в первые 6 месяцев 2019 года в Литве закрыли 21...

Владимирас Лаучюс. Двадцатилетие Путина. Чего ждать от России? (33)

В России возможны лишь две формы государственной...

С 2020 года 2 ноября в Литве будет выходным днем

Парламент Литвы принял поправки к Трудовому кодексу и...

T. Narbuto-Saltoniškių gatvių lietaus nuotekų rekonstrukcija

До осени вильнюсцам придется вооружиться терпением: просят объезжать одну из основных дорог (2)

В Вильнюсе начался ремонт дождевой канализации на ул....