Британские следователи обнаружили сведения, указывающие на возможную причастность российской разведки по меньшей мере к двум громким смертям в Великобритании, пишет газета The Sunday Times в воскресенье, 9 декабря. По ее данным, антитеррористический отдел Скотленд-Ярда, расследовавший отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предполагает, что "целями российских убийц", помимо Скрипалей, могли стать еще как минимум два человека. Речь идет, в частности, об Александре Перепеличном и Скоте Янге.
На эту информацию следователи вышли в ходе расследования покушения на Скрипалей. Так, предполагается, что агенты ГРУ (нынешнее название - Главное управление Генштаба ВС России) приезжали в Великобританию и покидали ее в то самое время, когда в стране случались смерти людей, тем или иным образом связанных с Москвой. Полиция намерена в некоторых случаях квалифицировать смерть как подозрительную и заново опросить свидетелей, пишет газета.
"Одно из направлений работы следствия касается офицеров российской разведки, которые въезжали в Великобританию и выезжали из нее как раз в то время, когда произошли эти смерти", - пояснил один из источников The Sunday Times.
Что случилось с Перепеличным и Янгом
Александр Перепеличный был бизнесменом и информатором по делу об отмывании в Европе российских денег, о чем сообщил аудитор Сергей Магнитский. Перепеличный скончался в 2012 году во время утренней пробежки в пригороде Лондона в возрасте 44 лет. Экспертиза обнаружила в желудке Перепеличного следы редкого ядовитого растения, симптомы отравления которым схожи с сердечной аритмией.
Британский предприниматель Янг считался приближенным Бориса Березовского и, по информации портала Buzzfeed, помог тому вывести деньги в Соединенное Королевство. В декабре 2014 года Янг выпал с четвертого этажа из окна квартиры в центре Лондона. Произошедшее сочли самоубийством, но Buzzfeed обратило внимание на то, что в момент смерти Янга все камеры наружного наблюдения в округе были развернуты в другую сторону. Бывшая жена Янга утверждала, что ее экс-супруга убили.
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