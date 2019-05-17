Двойной контроль на входе в здание, аккредитация за две недели и никаких смартфонов в зале суда — процесс по делу 31-летнего уроженца Дагестана, гражданина РФ Магомеда-Али Ц. в городском суде по уголовным делам Берлина начался в четверг, 16 мая, при повышенных мерах безопасности. Сам обвиняемый — за стеклом на скамье подсудимых — молчит, слушая синхронную переводчицу с немецкого на русский. Все 20 мест для журналистов, отведенные в зале суда, заняты.

Взрыв в популярном торговом центре



Еще бы — рассматривается дело предполагаемого сообщника тунисского террориста Аниса Амри, въехавшего в декабре 2016 года на грузовике на рождественский рынок в центре Берлина. По данным обвинения, гражданин России Магомед-Али Ц. планировал теракт в Берлине вместе с Амри.

Так что понять интерес местной прессы можно — речь идет о подготовке взрыва в популярном торговом центре на крупном железнодорожном вокзале на севере Берлина. Во всяком случае это утверждает гособвинение — по данным следствия, уроженец Дагестана Магомед-Али Ц. готовил теракт с использованием взрывчатки, и у него было два сообщника — уроженец Франции Клемент Б. и гражданин Туниса Анис Амри.

Тот самый Амри, который в декабре 2016 года совершил теракт на рождественском рынке в центре города. По данным следствия, тот теракт был результатом самостоятельных действий Амри — и реакцией на то, что полиция установила наблюдение за Магомедом-Али Ц. и даже предупредила его об этом, смешав карты предполагаемым террористам. В результате Амри решил действовать в одиночку, а Клемент Б. сбежал во Францию — и был арестован в Марселе.

Никаких следов взрывчатки



По словам представителя генеральной прокуратуры Германии Мальте Мерца (Malte Merz), не позднее октября 2016 года Магомед-Али и его французский сообщник раздобыли или произвели значительный объем взрывчатого вещества TAPT (пероксид ацетона) — его использовали, в частности, террористы в ходе нападений в Париже в ноябре 2015 года.

Также, по словам прокурора, в обвинительном заключении представлены доказательства контактов обвиняемого с бельгийской террористической ячейкой, связанной с запрещенным в России "Исламским государством". Члены ячейки, среди прочего, участвовали в подготовке терактов в Бельгии и Франции в 2015 и 2016 годах.

Магомед-Али Ц. родился в 1987 году, в конце 2011-го переехал из России в Германию и подал прошение о предоставлении убежища. Оно было отклонено, но дагестанец смог остаться в ФРГ по состоянию здоровья. Его попытка выехать из Германии в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству", закончилась неудачей — правоохранительные органы внесли его в список тех, кому запрещено покидать Германию. И тогда, по данным следствия, Магомед-Али Ц. решил устроить теракт в Берлине.

Обвинение на показаниях одного свидетеля



Однако в ходе обысков у него дома полиция не нашла ни самой взрывчатки, ни ее следов. Адвокат подсудимого Tариг Элобид (Tarig Elobied) считает, что доказательств вины недостаточно и что все обвинение построено на показаниях одного ключевого свидетеля, арестованного во Франции Клемента Б.

Прокуратура считает иначе — начиная с завтрашнего дня в суде начнут заслушивать свидетелей. Всего на данный момент запланировано 40 заседаний суда.

Сам Магомед-Али Ц. пока молчит. Его адвокаты зачитали в первый день процесса заявление, в котором их подзащитный отвергает все выдвинутые против него обвинения. По словам адвокатов, фрагменты высказываний ключевого свидетеля во Франции говорят о том, что дагестанец не планировал совершать никаких терактов.

Запланировано 40 заседаний суда



С завтрашнего дня суд начнет кропотливое рассмотрение доказательств, собранных в ходе следствия. На данный момент открыт вопрос о том, будет ли заслушан ключевой свидетель обвинения (и если будет, то в какой форме) — арестованный во Франции и подозреваемый в терроризме Клемент Б. Именно его высказывания легли в основу обвинительного заключения, указывают адвокаты.

Быстрым этот процесс не будет — на данный момент запланировано 40 заседаний суда.