Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к длительному лишению свободы за убийство, совершенное в 2017 году. Суд в штате Кинтана-Роо во вторник, 16 июля, признал Макеева виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком 37,5 лет, а также выплате ущерба семье погибшего на сумму 405 тысяч песо (в пересчете около 22 тысяч долларов), сообщила прокуратура мексиканского штата.
Проживавший в Канкуне Макеев получил известность в Мексике после публикации оскорбительных видеороликов, в которых он угрожал жителям этой страны, используя в числе прочего нацистскую символику. В мае 2017 года несколько сотен человек собрались у его дома, словесная перепалка переросла в драку. При этом Макеев нанес 19-летнему мексиканцу смертельное ножевое ранение. С тех пор россиянин находится в мексиканской тюрьме. Его канал в YouTube закрыт из-за нарушения правил.
В посольстве РФ сообщили о возможности передачи осужденного
В посольстве РФ в Мексике сообщили, что основные права Алексея Макеева во время процесса были соблюдены. "Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией", - указал представитель посольства в интервью РИА "Новости".
Одновременно в диппредставительстве указали, что статья уголовного кодекса Мексики, по которой осужден Макеев, предполагает возможность передачи осужденного в страну, гражданином которой он является. Макеев с подобной просьбой пока не обращался.
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