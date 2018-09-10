Россиянина 1994 года рождения задержали на участке отдела пограничной службы "Золочев" на Харьковщине.
"Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища у нашего государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россиянин обратиться за предоставлением статуса беженца "для сохранения своей жизни".
"В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ", - говорится в сообщении.
На данный момент гражданина РФ передали представителям миграционной службы Украины.
Китай спустил на воду первый ледокол собственного производства (3)
Китай в порту Шанхая спустил на воду первый ледокол...
Россиянин попросил убежища в Украине: боялся за жизнь (11)
Гражданин России из-за преследования в РФ попросил...
WSJ: Асад разрешил применять хлор при наступательных операциях (29)
Вашингтон полагает, что президент Сирии Башар Асад...
Как поддерживать чистоту в долгосрочной перспективе? До Всемирного дня чистоты осталось меньше недели (2)
Меньше недели осталось до крупнейшего гражданского...
Выборы в Швеции: националисты сумели укрепить позиции (1)
На состоявшихся в воскресенье в Швеции парламентских...
TOP новостей
В Литве и Латвии – самая высокая в регионе цена на электроэнергию (4)
Цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой...
Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (22)
Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...
Глава Минфина: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (12)
По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...
Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (41)
В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...
Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...