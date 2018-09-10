Россиянина 1994 года рождения задержали на участке отдела пограничной службы "Золочев" на Харьковщине.

"Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища у нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин обратиться за предоставлением статуса беженца "для сохранения своей жизни".

"В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ", - говорится в сообщении.

На данный момент гражданина РФ передали представителям миграционной службы Украины.