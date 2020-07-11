Россиянин Никулин признан в США виновным во взломе LinkedIn

Жюри присяжных в Сан-Франциско признало россиянина Евгения Никулина виновным во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году. В ходе судебного заседания в пятницу, 10 июля, Никулин был признан виновным по всем девяти пунктам, в том числе в краже 117 млн учетных записей, ставшей одной из самых крупных утечек данных в истории США.

Приговор Евгению Никулину вынесут 29 сентября. Ему грозит длительное лишение свободы, в том числе по десять лет по каждому пункту продажи украденных логинов и паролей и установку вредоносного софта на защищенные компьютеры и по пять лет по каждому пункту обвинений, касающихся преступного сговора и взлома. Ему также грозит два года обязательного лишения свободы за кражу личных данных.

Евгений Никулин был задержан в Чехии по запросу США в 2016 году. В 2018-м он был выдан Соединенным Штатам. Суд над Никулиным начался в марте, но был прерван из-за пандемии коронавируса. До суда россиянин на протяжении многих лет находился в различных американских тюрьмах, что является нарушением конституции США, отмечает агентство Bloomberg.