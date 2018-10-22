Респондентов спросили, кого они считают наиболее влиятельным журналистом в различных типах медиа: телевидение, интернет, радио и пресса. Как отмечается, 51% опрошенных затруднились с ответом на вопрос.
Остальные назвали наиболее авторитетным теле- и радиожурналистом Владимира Соловьева, который ведет передачи на ”Россия-1” и ”Вести ФМ” (11,1% опрошенных). В интернет-журналистике первенство взял Юрий Дудь, бывший главред Sports.ru и ведущий канала ”вДудь” на YouTube (0,7%). В печатной журналистике наиболее узнаваемым стал Дмитрий Быков.
КГИ отмечает, что узнаваемость журналистов за пределами ТВ невысокая, поэтому опрошенных граждане называли в основном телеведущих. Кроме Соловьева респонденты вспоминали Андрея Малахова и Владимира Познера.
В результатах исследования также говорится об отношении россиян к журналистам.
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