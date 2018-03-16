В украинском МВД запрет на участие в выборах связали с их проведением в Крыму, который в Киеве считают незаконно аннексированной территорией, а также продолжающимся конфликтом в Донбассе.
Как сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, 18 марта 2018 года доступ в российские дипломатические учреждения на украинской территории будут иметь только лица с дипломатическим статусом. "Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - написал глава ведомства.
По словам Авакова, речь идет о дипломатических учреждениях РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Режим охраны 18 марта "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", пояснил министр. "Во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - согласно Венской конвенции", - добавил Аваков.
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