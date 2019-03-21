На индонезийском острове Бали в ходе перестрелки с полицией убиты двое россиян, заподозренных в ограблении обменного пункта, сообщают местные СМИ. Эту же информацию полиция передала российскому посольству в Джакарте.
© Reuters / Scanpix

Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Тетюшин, подробности происшествия пока не известны. "Пока точно известно, что один предполагаемый российский гражданин был убит, еще один ранен и потом скончался от ран, и один задержан", — сказал он.

По словам Тетюшина, на Бали уже прибыл заведующий консульским отделом посольства. "Он сообщил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые — россияне", — рассказал дипломат.

Что сообщают СМИ


Как сообщают местные СМИ, во вторник 19 марта, на курорте Танджунг-Беноа в южной части острова было совершено нападение на пункт обмена валют. Семеро нападавших, которых в СМИ называют гражданами России, избили и связали сотрудников обменника и вынесли из него около 900 млн индонезийских рупий (около 63 тыс. долларов или 4 млн рублей).

Перестрелка с полицией, в результате которой двое подозреваемых были убиты, произошла через несколько часов после ограбления, пишут СМИ. По их данным, один человек был убит на месте, еще один скончался от ран в больнице, один был задержан, а еще четверым удалось скрыться на автомобиле.

По данным газеты Bali Post, нападавшим было от 32 до 60 лет, и среди них была одна женщина. Четверо подозреваемых, которым удалось скрыться, вооружены автоматическими винтовками SS1, пишет издание.

Издание Tribun Bali сообщает, что двое подозреваемых жили в серферской школе в деревне Кедонганан, примерно в 10 км от обменного пункта, на который было совершено нападение.

Как рассказал изданию один из сотрудников, они жили там около двух месяцев и не вызывали никаких подозрений. Tribun Bali также пишет, что подозреваемые могут быть причастны к ограблению обменника, которое произошло в конце 2018 года в городе Кута.

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