В Турцию доставлены последние компоненты второй батареи российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом информагентству Anadolu в воскресенье, 15 сентября заявил министр обороны Турции Хулуси Акара. По его словам, компоненты поставлены на авиабазу Мюртед под Анкарой.
Первые поставки компонентов этих ЗРК в Турцию были совершены в период с 12 по 25 июля. Доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В настоящее время идет процесс монтажа систем, турецкие военные проходят обучение по их использованию. Планируется ввести С-400 в эксплуатацию в апреле 2020 года.
С-400 нельзя интегрировать в систему ПВО НАТО
Турция в 2017 году заключила контракт с Россией на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Их приобретение стало причиной существенных разногласий Анкары и Вашингтона. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.
Вашингтон также опасается, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию в Турции российских ЗРК и американских истребителей F-35.
Так как власти Турции не отказались от сделки с Россией, США исключили Анкару из своей программы поставок F-35, а также отказались продавать ей ЗРК Patriot.
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