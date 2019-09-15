В Турцию доставлены последние компоненты второй батареи российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом информагентству Anadolu в воскресенье, 15 сентября заявил министр обороны Турции Хулуси Акара. По его словам, компоненты поставлены на авиабазу Мюртед под Анкарой.

Первые поставки компонентов этих ЗРК в Турцию были совершены в период с 12 по 25 июля. Доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В настоящее время идет процесс монтажа систем, турецкие военные проходят обучение по их использованию. Планируется ввести С-400 в эксплуатацию в апреле 2020 года.

С-400 нельзя интегрировать в систему ПВО НАТО

Турция в 2017 году заключила контракт с Россией на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Их приобретение стало причиной существенных разногласий Анкары и Вашингтона. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.

Вашингтон также опасается, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию в Турции российских ЗРК и американских истребителей F-35.

Так как власти Турции не отказались от сделки с Россией, США исключили Анкару из своей программы поставок F-35, а также отказались продавать ей ЗРК Patriot.