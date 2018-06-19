МИД России просит посольство лично оповестить лиц, которые включены в "черный список", поэтому их имена не подлежат публикации.

Вручение этого списка — реакция МИД России на принятое Сеймом 8 февраля 2018 года решение "О призыве установить санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц", пояснили в МИД Латвии.

В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции, пишет агентство LETA.

Латвийский МИД не удивлен вручением этого списка и считает, что этот шаг не направлен на улучшение двухсторонних отношений.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, ранее уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.

8 февраля этого года Сейм путем голосования решил направить правительству Латвии призыв ввести санкции против фигурантов "дела Магнитского". За это решение проголосовали 60 депутатов из партии "Единство", Союза "зеленых" и крестьян, Нацблока, Латвийского объединения регионов, а также представитель "Согласия" Борис Цилевич и несколько не входящих ни в одну из фракций депутатов.