МИД России просит посольство лично оповестить лиц, которые включены в "черный список", поэтому их имена не подлежат публикации.
Вручение этого списка — реакция МИД России на принятое Сеймом 8 февраля 2018 года решение "О призыве установить санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц", пояснили в МИД Латвии.
В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции, пишет агентство LETA.
Латвийский МИД не удивлен вручением этого списка и считает, что этот шаг не направлен на улучшение двухсторонних отношений.
Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, ранее уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.
8 февраля этого года Сейм путем голосования решил направить правительству Латвии призыв ввести санкции против фигурантов "дела Магнитского". За это решение проголосовали 60 депутатов из партии "Единство", Союза "зеленых" и крестьян, Нацблока, Латвийского объединения регионов, а также представитель "Согласия" Борис Цилевич и несколько не входящих ни в одну из фракций депутатов.
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