Россия остается на одном из последних мест в индексе цифровой культуры (DCI), составленном корпорацией Microsoft, занимая 19-е из 22 мест. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник, 5 февраля.
Из сообщения следует, что россияне чаще, чем жители других стран, страдали от буллинга (травли, преследования. — Ред.) в Сети. Согласно исследованию Microsoft, 71% российских пользователей сталкивались с оскорблениями в интернетепри общемировом показателе в 51%. 40% опрошенных признались, что их пытались целенаправленно скомпрометировать, а жертвами фейковой информации становились 18% респондентов.
Риски сексуального характера
Россияне часто сталкивались и с рисками сексуального характера. 65% сообщили, что получали нежелательный контент подобного рода, практически половина (45%) сталкивалась с неуместными романтическими предложениями, а просьбы прислать интимные фотографии получали 31% россиян.
Риск пострадать от посторонних людей в России почти в два раза выше, чем в мире (60% против 36%). Больше других россияне также рискуют стать жертвой людей, с которыми они знакомы только онлайн (33% против мирового показателя в 26%). В свою очередь, в России риск пострадать от друзей значительно ниже, чем в других странах (8% против 28%).
Microsoft публикует рейтинги DCI третий год подряд. Его лидерами стали Великобритания, США, Франция, Бельгия и Германия. В целом, в исследовании, принимали участие 22 страны. Помимо уже перечисленных, это Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур, Южная Африка, Турция и Вьетнам.
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