МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов.
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Россия в понедельник, 6 августа, объявила о высылке греческих дипломатов. Посол Греции Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту о "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин" в отношении российских дипломатических сотрудников.

В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве в ее внутренние дела и подкупе государственных служащих.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов. В свою очередь МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой политики.

Deutsche Welle
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