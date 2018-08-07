Россия в понедельник, 6 августа, объявила о высылке греческих дипломатов. Посол Греции Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту о "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин" в отношении российских дипломатических сотрудников.
В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве в ее внутренние дела и подкупе государственных служащих.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов. В свою очередь МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой политики.
Курицам покупают подгузники и нанимают поваров: американцы от них без ума
Подгузники, платья и седла для куриц становятся новым...
Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс
ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...
Кандидат в конгресс США обвинила ”российских хакеров” в атаках на свой сайт
В США кандидат от Демократической партии на выборах в...
Четыре польских туриста погибли в авиакатастрофе самолёта в Аляске (1)
В катастрофе экскурсионного самолёта K2 Aviation с...
Президент Украины поручил бороться с вмешательством России в украинские выборы (1)
Президент Петр Порошенко поручил Совету...
TOP новостей
Премьер Литвы: реклама Вильнюса как "Европейской точки G" не нарушает норм (4)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...
Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс
ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...
Глава МИД Литвы в Грузии призвал помнить об уроках войны с Россией (6)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
Премьер-министр России рассказал, почему остановил танки у Тбилиси в 2008 году (46)
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии началась...