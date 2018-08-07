Россия в понедельник, 6 августа, объявила о высылке греческих дипломатов. Посол Греции Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту о "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин" в отношении российских дипломатических сотрудников.
В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве в ее внутренние дела и подкупе государственных служащих.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов. В свою очередь МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой политики.
Британия будет требовать у России отравителей "Новичком"
На первых полосах основных британских газет - материалы...
В Украине объяснили "исчезновение" Порошенко (2)
Президент Украины Порошенко с 29 июля по 5 августа...
Украина может закрыть железнодорожное сообщение с РФ (11)
Украина собирается прекратить пассажирское...
МИД Украины назвал визит Путина в Крым циничной демонстрацией (35)
Министерство иностранных дел Украины выражает...
TOP новостей
Украина теряет 4 миллиарда евро в год из-за коррупции на таможне (9)
Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало...
Погода: ждут ещё несколько дней утомительной жары (3)
С середины недели снова потеплеет. В пятницу...
Польская молодежь в Литве: русификация, отсутствие инициативы, влияние партии (69)
За годы независимости Литвы было упущено немало...
Energijos tiekimas: Электричество в Литве в июле подорожало на 7% (15)
В июле, по сравнению с июнем, электроэнергия в Литве...