Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент этой страны Владимир Путин подписали постановление о "единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в РФ и странах Балтии (Латвии, Литве и Эстонии) в размере 10 тыс. рублей (около 133 евро) в связи с 73-й годовщиной Победы". Об этом сообщает LETA со слылкой на "Интерфакс".
Pergalės dienos minėjimas Antakalnio kapinėse
© DELFI / Domantas Pipas

Согласно постановлению правительства РФ, единовременная выплата будет осуществляться в мае — июне 2018 года, за исключением случаев, когда эта выплата может быть осуществлена позднее.

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