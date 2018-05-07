Россия выплатит живущим в Латвии ветеранам по 133 евро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент этой страны Владимир Путин подписали постановление о "единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в РФ и странах Балтии (Латвии, Литве и Эстонии) в размере 10 тыс. рублей (около 133 евро) в связи с 73-й годовщиной Победы". Об этом сообщает LETA со слылкой на "Интерфакс".