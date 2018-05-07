Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент этой страны Владимир Путин подписали постановление о "единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в РФ и странах Балтии (Латвии, Литве и Эстонии) в размере 10 тыс. рублей (около 133 евро) в связи с 73-й годовщиной Победы". Об этом сообщает LETA со слылкой на "Интерфакс".
Согласно постановлению правительства РФ, единовременная выплата будет осуществляться в мае — июне 2018 года, за исключением случаев, когда эта выплата может быть осуществлена позднее.
Зарегистрированные (0) Анонимные (3)
В Киеве не ждут эскалации конфликта в Донбассе после инаугурации Путина (2)
Начало нового шестилетнего президентского срока...
Россия выплатит живущим в Латвии ветеранам по 133 евро (3)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент...
Казахстан: сколько стоит поменять алфавит страны (4)
Власти Казахстана решили к 2025 году перевести...
На Гавайях извергаeтся вулкан Килауэа — потоки лавы уничтожили десятки домов
Не менее 30 домов уничтожены потоками лавы из вулкана...
Три года назад в Киеве был убит Олесь Бузина: расследование продолждается (2)
7 мая в Шевченковском суде Киева продолжится...
TOP новостей
Мусор в Вильнюсе планируют вывезти в течение недели (9)
Мусор, накопившийся в столице после того как в силу...
Решение суда прежнее: ретрансляцию "РТР-Планета" в Литве временно запретить (50)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) оставил в...
Журналиста Дапкуса обвиняют в незаконном обогащении (5)
Журналист Томас Дапкус, которого президент Литвы Даля...
Бюрократизм под запретом: жители могут требовать возмещения ущерба (3)
В соответствии с порядком, который вступил в силу со 2...
В Вильнюсе из-за "Чернобыля" будет ограничено движение (13)
В Вильнюсе снимают мини-сериал американского...