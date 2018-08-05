Повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Новые ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов. Объем дополнительных пошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год. Это та компенсация, на которую Россия сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации, пояснял глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Остальные 450 миллионов могут быть введены через три года или по решению ВТО.

Напомним, США в марте этого года ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Россия вслед за некоторыми другими членами ВТО в конце июня инициировала спор с США в ВТО. Москва направила запрос на проведение формальных консультаций. Если во время этих переговоров пути разрешения спора не будут найдены, то Россия будет просить ВТО о его рассмотрении третейской группой. Аналогичным образом ранее поступили Евросоюз, Индия, Китай, Канада, Мексика и Норвегия.

6 июля США ввели 25%-ную пошлину на китайские товары на общую сумму 34 млрд долларов в год. Дональд Трамп назвал это ответной мерой на "нечестные методы торговли" со стороны Китая и на воровство американских технологий. Китай объявил, что уже сделал ответный шаг, и обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории экономики.