Россия возвращает в Украину корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщают одновременно ряд СМИ в воскресенье, 17 ноября. "Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу"… уже на завершающем этапе", - заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ерма изданию "Новое время". В Керченском порту началась буксировки задержанных украинских кораблей, передают "Коммерсант" и Reuters со ссылкой на очевидцев.

Первым причал покинул "Яны Капу", затем на буксир был взят "Бердянск" с отремонтированной пробоиной на борту, которая была получена при захвате год назад. За операцией следят российские пограничники на кораблях, порт оцеплен полицией, пишет далее "Коммерсант".

Буксировка из Керчи началась, передача кораблей состоится в нейтральных водах в ближайшее время, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Портал "Крым.Реалии" сообщил, что все три украинских судна в сопровождении береговой охраны РФ вывели из акватории "Генмола" в Кречи. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

Передача должна произойти до 9 декабря

Накануне "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники сообщил, что Россия вернет Украине корабли в ближайшее время. По словам собеседников издания, передача должна произойти еще до саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря.

Одесское издание "Думская" сообщило, что Украина отправила за захваченными судами два буксира и поисково-спасательный корабль.По сведениям этого источника, встреча российских и украинских кораблей и передача захваченных в Керченском проливе судов должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы.

События в Керченском проливе

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. ФСБ назвала инцидент провокацией, заявив, что РФ не уведомили в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через пролив.

Украина считает, что такого разрешения и не требовалось. Киев и западные страны осудили действия России. В мае Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна вернуть корабли Украине и освободить их экипажи в составе 24 украинских моряков, которые также были задержаны. В сентябре моряки улетели на родину в рамках согласованного Россией и Украиной обмена осужденными и задержанными лицами.