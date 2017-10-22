Россия самостоятельно внесла в базу Интерпола главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, передает The Guardian. Браудер, главный лоббист принятия "законов Сергея Магнитского", подтвердил эту информацию.
Williamas Browderis
© AFP/Scanpix

В России Браудера заочно приговорили к 9 годам тюрьмы по делу о неуплате налогов. Интерпол отказывался вносить его в базу, объясняя преследование политическими мотивами: Браудер, начальник умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского, возглавил кампанию по принятию "акта Магнитского" в США. В среду закон "о жертвах коррумпированных правительств" приняли и в Канаде.

По утверждению The Guardian, для внесения Браудера в базу Россия воспользовалась лазейкой, позволяющей в одностороннем порядке размещать запросы на арест. РФ использовала механизм рассылки (diffusion). Он позволяет напрямую просить содействия в задержании преступников у отдельных стран.

Браудер подтвердил, что ему известно об этой мере: от Министерства внутренней безопасности США он получил уведомление о внесении в базу. Там также отозвали его статус участника программы Global Entry, которая подразумевает упрощенный въезд в США, отмечает РИА "Новости".

Позднее он сообщил об этом и в своем подтвержденном Twitter-аккаунте. По его словам, Россия сделала это уже в пятый раз.

NEWSru.com
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