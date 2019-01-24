После рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и ведущей телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Olga Skabejeva
© Stopkadras

Как известно в четверг во Дворец Европы, где происходит сессия ПАСЕ, прибыла съемочная группа во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой и в сопровождении двух экспертов. Они стали единственными представителями российских государственных СМИ, направленных на освещение сессии. Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.

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В этом году она вела себя менее агрессивно, но также пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.

Очередной такой инцидент произошел с участием первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых РФ не интересуется. Она зачитала фамилии 25 осужденных в Украине россиян, которые Украина готова обменять на своих граждан.

"Украинская сторона в течение 2018 года направила 13 официальных обращений к Российской Федерации, господину Грызлова в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой - заберите своих и отдайте наших. Отдайте Олега Сенцов, отдайте Романа Сущенко, Павла Гриба, Николая Карпюка. Президент Украины готов помиловать россиян в обмен на заключенных Кремля", - объясняла Геращенко, чем вызвала возмущение представительницы росТВ.

После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя ушла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

"Россия вас, россияне, всегда бросит! Использует как вещь и бросит. Потому что для России россияне – это вещь, которой можно пожертвовать", – заявил в комментарии журналистам присутствовавший на месте конфликта народный депутат Украины Борислав Береза.

Как сообщалось, в четверг ПАСЕ приняла резолюцию по Азову, в которой не упомянула термин "военнопленные", но сослалась на конвенцию о статусе таких лиц.

Украинская правда
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